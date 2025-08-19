Fethiyespor, Onur Atasayar'ı Transfer Etti

Yeni sezonda 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Fethiyespor, 1'inci Lig ekibi Boluspor'dan sol bek Onur Atasayar'ı kadrosuna kattı. Onur Atasayar, kulüp yetkilileriyle yaptığı imza töreniyle Fethiyespor'a resmen katıldı.

YENİ sezonda 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Fethiyespor, son olarak 1'inci Lig ekibi Boluspor'da forma giyen sol bek Onur Atasayar'ı renklerine bağladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Fethiyesporumuz, son olarak 1'inci Lig ekibi Boluspor'da forma giyen Onur Atasayar ile anlaşmaya varmıştır. Kariyerinde 36 kez Süper Lig, 74 kez 1'inci Lig, 23 kez Türkiye Kupası ve 61 kez ise 2'nci Lig'de mücadele veren başarılı sol bek Onur Atasayar, futbol şube sorumlumuz Uğur Keskin'in katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı. Onur Atasayar'a kulübümüze hoş geldin diyor, lacivert-beyaz formamız altında başarılar diliyoruz" denildi. Fethiye ligin ilk haftasında pazar günü Ankara Demirspor deplasmanına çıkacak.

