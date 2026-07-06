Fethiyespor'da Oğuz gitti

2'nci Lig temsilcisi Fethiyespor iç transferde tecrübeli stoperi Oğuz Yılmaz'la yollarını karşılıklı olarak ayırdı. Geçen sezon Fethiyespor formasıyla 29 maça çıkıp 1 gol atan 33 yaşındaki tecrübeli savunmacı, 1'inci Lig ekiplerinden Bandırmaspor'la anlaştı. Oğuz, Fethiyespor'la 1 yıl daha olan sözleşmesini 1 Temmuz'da karşılıklı anlaşmayla feshetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı