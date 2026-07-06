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Fethiyespor'da Oğuz gitti

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2'nci Lig temsilcisi Fethiyespor, tecrübeli stoper Oğuz Yılmaz ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. 33 yaşındaki oyuncu, 1'inci Lig ekibi Bandırmaspor ile anlaştı.

2'nci Lig temsilcisi Fethiyespor iç transferde tecrübeli stoperi Oğuz Yılmaz'la yollarını karşılıklı olarak ayırdı. Geçen sezon Fethiyespor formasıyla 29 maça çıkıp 1 gol atan 33 yaşındaki tecrübeli savunmacı, 1'inci Lig ekiplerinden Bandırmaspor'la anlaştı. Oğuz, Fethiyespor'la 1 yıl daha olan sözleşmesini 1 Temmuz'da karşılıklı anlaşmayla feshetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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