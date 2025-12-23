Fethiyespor gruplarda ilk maçta

Haberler

Fethiyespor, Türkiye Kupası'nda A Grubu'ndaki ilk maçında Boluspor ile karşılaşacak. Kötü lig performansına rağmen kupada başarılı bir performans sergileyen Fethiyespor, Galatasaray ile oynayacağı maçı da bekliyor.

2'nci Lig Kırmızı Grup'taki kötü gidişine rağmen Türkiye Kupası'nda adını grup aşamasına yazdırmayı başaran Fethiyespor yarın A Grubu'nda Boluspor deplasmanında çıkacağı ilk maçla devreyi tamamlayacak. Bolu Atatürk Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak kupa sınavını Fatih Tokail yönetecek. Bu sezon ligde 9 maçtır galip gelemeyen Fethiyespor kupada ise Sökespor, Kestel Çilekspor, Dersimspor ve Bandırmaspor'u eleyerek gruplara kalmıştı. Fethiye, kupada A Grubu'nda Boluspor'un yanı sıra Galatasaray, Trabzonspor ve Karagümrük'le eşleşmişti.

GALATASARAY MAÇI 13 OCAK'TA

Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu olup bu sezon ilk yarıyı da lider tamamlayan Galatasaray'la tarihinde ilk kez kupada karşılaşmaya hazırlanan Fethiyespor, rakibini 13 Ocak Salı günü saat 20.30'da Fethiye İlçe Stadyumu'nda ağırlayacak. Stadın kapalı tribünü bu sezon çürük raporuyla yıkıldıktan sonra karşılaşmanın başka bir stada alınacağı iddialarını Fethiyespor yönetimi kabul etmemişti.

