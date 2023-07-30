Üye Girişi
Haberler

Fethiyespor, kaleci Anıl Demir ile sözleşme imzaladı

Spor Haberleri

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Fethiyespor, Ümraniyespor'dan kaleci Anıl Demir'le 2 yıllık sözleşme imzaladı. Anıl Demir'e Fethiyespor forması altında başarılar dileriz.

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Fethiyespor, Ümraniyespor'dan kaleci Anıl Demir'le 2 yıllık sözleşme imzaladı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kariyerinde Tarsus İY, Ümraniyespor, Fenerbahçe U21 takımlarında görev yapan Anıl Demir'e Fethiyespor forması altında başarılar dileriz" denildi.

26 yaşındaki file bekçisi geçen sezon ligde ve kupada 1'er maça çıktı.

- Fethiye
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Fethiyespor Anıl Demir Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title