Fethiyespor, kaleci Anıl Demir ile sözleşme imzaladı
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TFF 2'nci Lig ekiplerinden Fethiyespor, Ümraniyespor'dan kaleci Anıl Demir'le 2 yıllık sözleşme imzaladı. Anıl Demir'e Fethiyespor forması altında başarılar dileriz.
TFF 2'nci Lig ekiplerinden Fethiyespor, Ümraniyespor'dan kaleci Anıl Demir'le 2 yıllık sözleşme imzaladı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kariyerinde Tarsus İY, Ümraniyespor, Fenerbahçe U21 takımlarında görev yapan Anıl Demir'e Fethiyespor forması altında başarılar dileriz" denildi.
26 yaşındaki file bekçisi geçen sezon ligde ve kupada 1'er maça çıktı.- Fethiye
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor