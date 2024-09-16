Fethiyespor, İskenderunspor'u Yenerek Çıkış Yakaladı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk iki maçında Kastamonuspor ve Tuzlaspor'a (D) kaybedip sezona kötü başlayan Fethiyespor, İskenderunspor'u deplasmanda 1-0 yenerek adeta hayata döndü. Ali Ceylan'ın 79'uncu dakikada attığı golle bu sezon ilk kez 3 puanı kapan Fethiyespor maçın ardından büyük sevinç yaşadı.

Teknik direktör Selahaddin Dinçel çok kritik bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Maalesef ilk iki maçtan puan alamadık. Bu da bizi moral olarak yıprattı. Ancak inancımızı kaybetmedik. İskenderunspor deplasmanına mutlak galibiyet için gelmiştik. Bu karşılaşma milat oldu, çıkış maçımız oldu. Tüm futbolcularımı yürekten kutluyorum. Amacımız seri başlatıp üst sıralara yerleşmek" dedi.