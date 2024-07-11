Fethiyespor, golcüsü Murat Yılmaz ile yollarını ayırdı
TFF 2'nci Lig temsilcilerinden Fethiyespor, golcü oyuncu Murat Yılmaz ile yollarını ayırdı. Yılmaz, Fethiyespor formasıyla 47 maçta 17 gol atmıştı.
TFF 2'nci Lig temsilcilerinden Fethiyespor golcüsü Murat Yılmaz'la yollarını ayırdı. Son 1.5 yıldır Fethiyespor formasını giyen 35 yaşındaki santrfor, Ege ekibiyle çıktığı 47 maçta 17 gol atmayı başardı. Kariyerinde 4 şampiyonluğu bulunan Murat Yılmaz'ın 2'nci Lig takımlarıyla görüştüğü, oyuncunun yeni kulübünün en kısa sürede netleşeceği kaydedildi.