Fethiyespor, GMG Kastamonuspor maçının hazırlıklarına başladı

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Fethiyespor, 10 Eylül Pazar günü kendi evinde oynayacağı GMG Kastamonuspor maçının hazırlıklarına başladı.

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Fethiyespor, 10 Eylül Pazar günü kendi evinde oynayacağı GMG Kastamonuspor maçının hazırlıklarına başladı.

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Fethiyespor, 10 Eylül Pazar günü kendi evinde GMG Kastamonuspor ile karşılaşacak. Geçtiğimiz günlerde Bursa'da İnegölspor ile 0-0 berabere kalan Fethiyespor, konuk edeceği GMG Kastamonuspor maçı için çalışmalarını sürdürüyor. Lacivert-Beyazlı takım, Fethiye Şehir Stadında saat 19.00'da oynanacak maçı kazanmak için mücadele verecek.

Maçın Hakemleri Belli Oldu

Fethiye Şehir stadında oynanacak maçı Rize bölgesinden Yücel Büyük yönetecek. Yardımcı hakemlerini ise Amasya Bölgesinden Servet Bozkurt, Trabzon Bölgesinden Zafer Gayretli yapacak. - MUĞLA