Fethiyespor, Genç Yetenek Fırat Başkaya'yı Transfer Etti
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, Fenerbahçe U19'da forma giyen Fırat Başkaya ile anlaştı. Kulüp, Başkaya'ya başarılar dileyerek transferi duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, son olarak Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin 19 yaş altı takımında forma giyen Fırat Başkaya ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Altınordu altyapısından yetişen, son olarak Fenerbahçe U19 Takımında oynayan genç yetenek Fırat Başkaya, Futbol Şube Sorumlumuz Uğur Keskin'in katıldığı imza töreniyle resmi sözleşmeye imza attı. Başkaya'ya kulübümüze hoş geldin diyor, lacivert-beyaz formamız altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Spor