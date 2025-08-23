Fethiyespor, Genç Yetenek Fırat Başkaya'yı Transfer Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, Fenerbahçe U19'da forma giyen Fırat Başkaya ile anlaştı. Kulüp, Başkaya'ya başarılar dileyerek transferi duyurdu.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor, Fırat Başkaya'yı transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, son olarak Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin 19 yaş altı takımında forma giyen Fırat Başkaya ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Altınordu altyapısından yetişen, son olarak Fenerbahçe U19 Takımında oynayan genç yetenek Fırat Başkaya, Futbol Şube Sorumlumuz Uğur Keskin'in katıldığı imza töreniyle resmi sözleşmeye imza attı. Başkaya'ya kulübümüze hoş geldin diyor, lacivert-beyaz formamız altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Spor
Mehmet Ali Erbil'in evlilik kararında dikkat çeken detay

Müstakbel eşiyle ilgili şaşırtan detay! Duyan "Bu kadar olur mu" diyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emine Erdoğan'dan Melania Trump'a 'Gazzeli çocuklar' için mektup

Emine Erdoğan'dan Melanıa Trump'a mektup! Çok net bir çağrısı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.