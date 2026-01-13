Haberler

Galatasaray maçından notlar

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Fethiyespor, Süper Lig'in güçlü takımlarından Galatasaray'ı İlçe Stadı'nda konuk etti. Maçta Fethiyespor'un 3 bin kişilik portatif tribünü dolarken, Galatasaray taraftarları da maçı desteklemek için stadyumda yer aldı.

ZİRAAT Türkiye Kupası A Grubu'nda mücadele eden Fethiyespor, kulüp tarihinde bir ilk yaşadı.

Ege temsilcisi Süper Lig devi Galatasaray'ı tarihinde ilk kez İlçe Stadı'nda ağırladı. Fethiye'de ve çevresinde yaşayan binlerce futbolseverler tarihi ana tanıklık etmek adına İlçe Stadı'na akın etti. Fethiyespor yönetimi sezon başında yıkılan kapalı tribünün yerine 3 bin kişilik portatif tribün kurdurdu. İlk kez hizmete açılan tribün de tıklım tıklım doldu. Galatasaraylı taraftarlar da kendilerine ayrılan yerde, kale arkası tribününde takımlarını destekledi.

Hafta sonunda Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Fethiyespor maçında Mauro Icardi, Davinson Sanchez ve Mario Lemina gibi yıldız isimleri ilk 11'de sahaya sürdü. Fethiye İlçe Stadı'na gelen Galatasaraylı taraftarlar özellikle Icardi'ye büyük sevgi gösterilerinde bulundu. Okan Buruk, as oyunculardan Abdulkerim Bardakcı, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Roland Sallai gibi isimleri yedek oturturken, kaleci Uğurcan Çakır maç kadrosunda yer almadı.

