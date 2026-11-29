Fethiyespor evinde İskenderunspor'u 5-0 mağlup ederek puanını 14'e çıkardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Fethiyespor, evinde İskenderunspor'u 5-0 mağlup etti. Uğur Ayhan ve Enes Şahin'in golleriyle öne geçen ev sahibi, rakibinin 48'inci dakikada 10 kişi kalmasının ardından farkı açıp puanını 14'e çıkardı.
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Kırklarelispor'a 5-0 kaybeden Fethiyespor evinde düşme hattındaki İskenderuspor'u farklı mağlup etti: 5-0. Fethiyespor maçın 31'inci dakikasında Uğur Ayhan'ın golüyle öne geçti: 1-0. Maçın ilk yarısını Fethiyespor 1-0 galip tamamlarken, İskenderunspor 48'inci dakikada Talha Erdoğan'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Ev sahibi Fethiyespor 57'nci dakikada Enes Şahin'in golüyle farkı ikiye çıkardı: 2-0. Lacivert-beyazlılar, 62'nci dakikada bir kez daha Enes Şahin'le golü buldu, fark üçe çıktı: 3-0. Fethiyespor 85'inci dakikada Kerem Pala'nın ayağından 4'üncü golünü kaydetti: 4-0. Müsabakada son sözü 90'ıncı dakikada Muhammed söyledi: 5-0. Fethiyespor kazanıp puanını 14'e çıkardı. İskenderunspor ise eksi 1 puanla sonuncu sırada yer aldı.