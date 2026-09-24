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Fethiyespor, düşme hattındayken Karafırtınalar'ın sözleşmesini 2028'e kadar uzattı

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Fethiyespor, düşme hattındayken Karafırtınalar'ın sözleşmesini 2028'e kadar uzattı
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İlk 3 maçta 2 yenilgi ve 1 beraberlik alıp 1 puanla düşme hattına giren Fethiyespor, teknik direktör Sait Karafırtınalar ile sözleşmesini 2028'e kadar uzattı. Karafırtınalar, geçen sezon Selahaddin Dinçel'in yerine göreve gelmiş, lacivert-beyazlılarla 25 maça çıkmıştı.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk 3 maçta 2 yenilgi ve 1 beraberlik alıp 1 puanla düşme hattına giren Fethiyespor, teknik direktör Sait Karafırtınalar ile sözleşme uzattı. Geçen sezon ilk yarının sonlarına doğru deneyimli çalıştırıcı Selahaddin Dinçel'in yerine göreve gelen Karafırtınalar, Ziraat Türkiye Kupası da dahil lacivert-beyazlılarla 25 maça çıktı. Fethiyespor 2025-2026 sezonunun Karafırtınalar yönetiminde 13'üncü sırada tamamladı. Bu sezon da Muğla temsilcisiyle yola devam eden Sait Karafırtanalar sezona istediği gibi başlayamasa da Fethiyespor'la olan sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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