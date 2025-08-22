Fethiyespor'dan Teknik Direktör Selahaddin Dinçel'e Doğum Günü Sürprizi

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Fethiyespor'da Teknik Direktör Selahaddin Dinçel'e futbolcular ve Fethiyespor Taraftarlar Derneği ayrı ayrı doğum günü kutlaması gerçekleştirdi.

Fethiyespor'un tecrübeli teknik direktörü Selahaddin Dinçel'e Fethiyespor Taraftarlar Derneği doğum günü pastası hazırlatarak sürpriz bir kutlama gerçekleştirdi. Taraftarlar Derneği Başkanı Özkan Hırçın ve yönetim kurulu üyeleri hazırlattıkları doğum günü pastasıyla Teknik Direktör Selahaddin Dinçel'e ziyarette bulundular. 50 yaşına basan Teknik Direktör Selahaddin Dinçel, Taraftarlar Derneği'nin sürpriz doğum günü kutlamasına teşekkür etti. Daha sonra antrenmana çıkan Selahaddin Dinçel'e bu kez doğum günü pastası futbolculardan geldi. Fethiyespor kaptanı Serdar Ümit Deniz futbolcu arkadaşlarıyla Teknik Direktör Selahaddin Dinçel'e saha ortasında doğum günü pastası ikram ettiler. Kaptan Serdar Ümit Deniz, "Hocamız olarak size yeni yaşınızda sağlık, başarı ve mutluluklar diliyoruz." ifadelerini kulandı.

Teknik Direktör Selahaddin Dinçel de futbolcularına teşekkür etti. Fethiyespor doğum günü kutlamasının ardından hafta sonunda deplasmanda oynayacağı Ankara Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. - MUĞLA