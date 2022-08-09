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Fethiyespor'da Oktay ve Ali imzayı attı

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Fethiyespor'da Oktay ve Ali imzayı attı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona kısa bir süre kala transfer harekatını sürdüren Fethiyespor, daha önce anlaştığı Kocaelispor'dan ayrılan forvet Oktay Balcı'nın yanı sıra Almanya'nın RW Koblenz takımından aynı yaştaki sol kanat Ali Ceylan'la sözleşme imzaladı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona kısa bir süre kala transfer harekatını sürdüren Fethiyespor, daha önce anlaştığı Kocaelispor'dan ayrılan forvet Oktay Balcı'nın yanı sıra Almanya'nın RW Koblenz takımından aynı yaştaki sol kanat Ali Ceylan'la sözleşme imzaladı. Kariyerinde Pendikspor, Çorumspor, 24Erzincanspor ve Kırşehirspor'da da forma giyen Oktay, geçen sezon 9 gol attı. Gurbetçi futbolcu Ali ise FC Köln altyapısında yetişti. Muğla temsilcisinde Afyon'daki son kamp çalışmaları da başladı.


- Fethiye
Demirören Haber Ajansı / Spor

Fethiyespor Ali Ceylan Almanya Balcı Spor Haberler

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