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Fethiyespor'da kaleci Enes'te mutlu son

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Fethiyespor'da kaleci Enes'te mutlu son

TFF 2'nci Lig'de yer alacağı yeni sezon öncesi kadrosunu takviye etmeyi sürdüren Fethiyespor, geçen sezon Play-Off şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan kaleci Enes Fidayeo'yla sözleşme yeniledi.

TFF 2'nci Lig'de yer alacağı yeni sezon öncesi kadrosunu takviye etmeyi sürdüren Fethiyespor, geçen sezon Play-Off şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan kaleci Enes Fidayeo'yla sözleşme yeniledi. Ankara'da İçel İdmanyurdu'yla oynanan final maçında seri penaltılarda 2 atışı kurtararak takımını 2'nci Lig'e taşıyan 25 yaşındaki Beşiktaş patentli file bekçisi yuvada kaldı.

Fethiyespor yönetimi Enes'le ilgili, "Kulübümüz, final maçı başta olmak üzere görev aldığı her sürede büyük katkı sağlayan kalecimiz Enes Fidayeo ile sözleşme yenilemiştir. Bizimle kaldığı için mutlu olduğunu söyleyen Enes, yeni sezonda da taraftarlarımızı mutlu edeceklerini söyledi" mesajını yayınladı.

HÜCUMA MUSTADA APARDI GELİYOR

Fethiyespor, 1922 Konyaspor'dan forvet Mustafa Apardı ile de anlaşmaya vardı. Beşiktaş altyapısından çıkan 23 yaşındaki oyuncu daha önce Karacabey Bld ve 68 Aksaray Bld takımlarında da görev yaptı. Mustafa, geçen sezon 1922 Konya formasıyla 2'nci Lig'de 9 gol attı.


- Fethiye
Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Enes Fidayeo Fethiyespor Spor Haberler

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