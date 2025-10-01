Haberler

Fethiyespor Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel 100. Maçını Kutladı
Fethiyespor, 2-0 kazandığı Yeni Mersin İdmanyurdu maçında Teknik Direktör Selahaddin Dinçel'in 100. maçına ev sahipliği yaptı. Teknik ekip, Dinçel'e bu özel anı anısına pastalı sürpriz yaparak kutlama gerçekleştirdi. Dinçel, daha önce Fethiyespor ile şampiyonluk yaşamıştı ve Ocak 2024'te takıma geri dönmüştü.

2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcilerinden Fethiyespor'da Teknik Direktör Selahaddin Dinçel, 2-0 kazanılan Yeni Mersin İdmanyurdu mücadelesinde takımın başında 100'üncü maçına çıktı. Muğla ekibinde teknik ekipten Cahit Paşa, Fatih Şen, Batuhan Tuzcu ve Reha Özmen, Selahaddin Dinçel'e 100 maç anısına pastalı kutlamayla sürpriz yaptı. Selahaddin Dinçel daha önce şampiyonluk da yaşattığı Fethiyespor'a Ocak 2024'te geri dönmüştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
