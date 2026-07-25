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Fethiyespor'da Burak imzalıyor

Fethiyespor'da Burak imzalıyor
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2'nci Lig kulüplerinden Fethiyespor, son olarak Aliağa FK forması giyen sol kanat Burak Süleyman'la (31) el sıkıştı.

2'nci Lig kulüplerinden Fethiyespor, son olarak Aliağa FK forması giyen sol kanat Burak Süleyman'la (31) el sıkıştı. Geçen sezon ilk yarıda Manisa FK formasıyla 1'inci Lig'de 16 maçta 4 gol, 3 asistle oynayıp, ikinci devrede Aliağa ekibiyle 2'nci Lig'de 17 müsabakada 4 gol, 6 asistlik performans sergileyen deneyimli futbolcunun Fethiye temsilcisiyle sözleşme imzalayacağı bildirildi. 10 numara ve santrfor olarak da görev yapan Burak'ın transferinin açıklanması an meselesi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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