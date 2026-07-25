Fethiyespor'da Burak imzalıyor

2'nci Lig kulüplerinden Fethiyespor, son olarak Aliağa FK forması giyen sol kanat Burak Süleyman'la (31) el sıkıştı. Geçen sezon ilk yarıda Manisa FK formasıyla 1'inci Lig'de 16 maçta 4 gol, 3 asistle oynayıp, ikinci devrede Aliağa ekibiyle 2'nci Lig'de 17 müsabakada 4 gol, 6 asistlik performans sergileyen deneyimli futbolcunun Fethiye temsilcisiyle sözleşme imzalayacağı bildirildi. 10 numara ve santrfor olarak da görev yapan Burak'ın transferinin açıklanması an meselesi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı