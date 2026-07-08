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Fethiyespor 14 Temmuz'da sahaya iniyor

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2'nci Lig Kırmızı Grup takımı Fethiyespor, yeni sezon hazırlıklarına 14 Temmuz Salı günü başlayacak. Kamp programı henüz belli olmazken, teknik direktör Sait Karafırtınalar görevine devam ediyor. Kulüp dış transferde 8 oyuncuyla anlaştı.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yer alan transfer döneminin hareketli kulübü Fethiyespor'da antrenmanların 14 Temmuz Salı günü başlayacağı açıklandı. Muğla temsilcisinde kamp programı ise henüz ilan edilmedi. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar'ın göreve devam ettiği Fethiyespor daha önce dış transferde sağ kanat Eren Erdoğan, sol kanat Deniz Erdoğan, sağ bek İsmail Erdoğan, merkez orta saha Muhammed Akarslan, stoper Fatih Kurucuk, sağ kanat Eray Karataş, stoper Mert Apat ve santrfor Enes Şahin'i almıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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