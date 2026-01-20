Haberler

Fethiyespor Berdan Yelken'le anlaştı

Fethiyespor Berdan Yelken'le anlaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fethiyespor, Somaspor'u 2-1 yenerek küme düşme hattından uzaklaştıktan sonra, son olarak Nazillispor'da forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Berdan Yelken ile sözleşme imzaladı.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son maçında deplasmanda Somaspor'u 2-1 yenerek küme düşme hattından uzaklaşan Fethiyespor, son olarak Nazillispor forması giyen Berdan Yelken ile anlaşma sağladı. Orta sahada görev yapan 21 yaşındaki Berdan'la resmi sözleşme imzalandı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Fethiyespor'umuz, son olarak Nazillispor forması giyen Berdan Yelken ile anlaşmaya varmıştır. Genç yetenek Berdan Yelken, Futbol Şube Sorumlumuz Uğur Keskin'in katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı. Berdan Yelken'e yeniden kulübümüze hoş geldin diyor, lacivert-beyaz formamız altında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz

Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız ama...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB'den damacana suya yüzde 25 zam

İBB'den damacana suya okkalı zam! İşte yeni fiyatı
Sağlık ocağı tuvaletinde mahremiyet unutuldu: Birisi diğer tarafa bakarsa ne olacak?

Sağlık ocağı tuvaletinde mahremiyet unutuldu
Dünya devi, Süper Lig'e yolladığı yıldızı geri çağırdı

Dünya devi, Süper Lig'e yolladığı yıldızı geri çağırdı
Bahçeli 'Hodri meydan' diyerek dünyaya çağrı yaptı: Gazze'deki Barış Kurulu'nun başkanı Erdoğan olmalı

Bahçeli'den dünyaya çağrı! "Hodri meydan" deyip Erdoğan'ı işaret etti
İBB'den damacana suya yüzde 25 zam

İBB'den damacana suya okkalı zam! İşte yeni fiyatı
Galatasaray'da kader günü

Galatasaray'da kader günü
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından ağır yaralanmıştı: Kardeşi dehşet anlarını anlattı

Bursa'daki saldırıda kan donduran detay: Silahı çocuğun başına dayadı