Fethiyespor, Arnavutköy Belediyespor'u mağlup etti
TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Arnavutköy Belediyespor'u Nurettin'in penaltıdan ve Selim'in golleriyle 2-0 mağlup ederek 4 haftalık galibiyet hasretine son verdi.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Arnavutköy Belediyespor'u, Nurettin'in penaltıdan ve Selim'in golleriyle 2-0 mağlup ederken, 4 haftalık galibiyet hasretine son verdi.
Stat: Fethiye Şehir Stadı
Hakemler: Adem Cinek, Bülent Korkmaz, Baykal Tuna
Fethiyespor: Enes Fidayeo, Şahan Akyüz, M. Sacit Yolcu, Çağan Kayra Erciyas, Burak Albayrak (Dk. 79 Işık Kaan), Selim Kayacı (Dk. 75 Berat Satır), Selçuk Alibaz (Dk. 53 Ömer Gündüz), Nurettin Çakır, Abdullah Balıkçı, Ramazan Çevik (Dk. 75 Ali Ceylan), Murat Yılmaz (Dk. 79 Furkan Ceylan)
Arnavutköy Belediyespor: Cantuğ Temel, Hüseyin Eren Bektaş (Dk. 46 Erkul Küçük), Abdullah Çelik, Hakan Çinemre, Metincan Cici (Dk. 79 İsmail Tarım), Sirac Susancak, Ufuk Özcan, İrfan Akgün, Mustafa Diler (Dk. 46 Kerem Kılıç), Ahmet Arda Tuzcu (Dk. 46 Hasan Türkyılmaz), Harun Özcan (Dk. 60 Mehmet Arslan)
Goller: Dk.9 (P) Nurettin, Dk. 26 Selim (Fethiyespor)
Sarı Kartlar: Şahan, Selim, Nurettin, Çağan Erciyes (Fethiyespor), Mustafa, Erkul (Arnavutköy)
Kırmızı Kartlar: Çağan Kayra Erciyes (Fethiyespor) - MUĞLA