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Fethiyespor, Arnavutköy Belediyespor'u mağlup etti

11 Aralık 2023 16:17 Güncelleme: 16:19 Abone Ol

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Arnavutköy Belediyespor'u Nurettin'in penaltıdan ve Selim'in golleriyle 2-0 mağlup ederek 4 haftalık galibiyet hasretine son verdi.