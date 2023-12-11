Üye Girişi
Haberler

Fethiyespor, Arnavutköy Belediyespor'u mağlup etti

Güncelleme:
Abone Ol

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Arnavutköy Belediyespor'u Nurettin'in penaltıdan ve Selim'in golleriyle 2-0 mağlup ederek 4 haftalık galibiyet hasretine son verdi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Arnavutköy Belediyespor'u, Nurettin'in penaltıdan ve Selim'in golleriyle 2-0 mağlup ederken, 4 haftalık galibiyet hasretine son verdi.

Stat: Fethiye Şehir Stadı

Hakemler: Adem Cinek, Bülent Korkmaz, Baykal Tuna

Fethiyespor: Enes Fidayeo, Şahan Akyüz, M. Sacit Yolcu, Çağan Kayra Erciyas, Burak Albayrak (Dk. 79 Işık Kaan), Selim Kayacı (Dk. 75 Berat Satır), Selçuk Alibaz (Dk. 53 Ömer Gündüz), Nurettin Çakır, Abdullah Balıkçı, Ramazan Çevik (Dk. 75 Ali Ceylan), Murat Yılmaz (Dk. 79 Furkan Ceylan)

Arnavutköy Belediyespor: Cantuğ Temel, Hüseyin Eren Bektaş (Dk. 46 Erkul Küçük), Abdullah Çelik, Hakan Çinemre, Metincan Cici (Dk. 79 İsmail Tarım), Sirac Susancak, Ufuk Özcan, İrfan Akgün, Mustafa Diler (Dk. 46 Kerem Kılıç), Ahmet Arda Tuzcu (Dk. 46 Hasan Türkyılmaz), Harun Özcan (Dk. 60 Mehmet Arslan)

Goller: Dk.9 (P) Nurettin, Dk. 26 Selim (Fethiyespor)

Sarı Kartlar: Şahan, Selim, Nurettin, Çağan Erciyes (Fethiyespor), Mustafa, Erkul (Arnavutköy)

Kırmızı Kartlar: Çağan Kayra Erciyes (Fethiyespor) - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Bülent Korkmaz Fethiyespor Fethiye Maç Sonucu Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Mavi takım, Kırmızı takım kaptanı kim oldu? 11 Aralık yeni takımlar ve kadroları! 12 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 12 Aralık Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 11 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 11 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 11 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 11 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 11 Aralık 2023 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 11 Aralık Konya su kesintisi listesi! Yalı Çapkını 50.bölüm fragmanı İZLE! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 11 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 11 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Adabımuaşeret dersi nedir? Adabımuaşeret dersi zorunlu mu? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 11 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 11 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Asgari ücret toplantısı bitti mi? Asgari ücret toplantısı sonrası açıklamalar! Şırnak deprem mi oldu? Şırnak deprem şiddeti nedir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title