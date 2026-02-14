Haberler

Fethiyespor, Arnavutköy Belediyespor'u konuk edecek

Fethiyespor, Arnavutköy Belediyespor'u konuk edecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Fethiyespor, evinde Arnavutköy Belediyespor ile karşılaşacak. Teknik direktör Sait Karafırtınalar, galip geleceklerine inanıyor.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Yeni Mersin İdman Yurdu maçından hükmen 3-0 galip ilan edilen ve 3 puanı hanesine yazdıran Fethiyespor yarın 24'üncü hafta maçında evinde Arnavutköy Belediyespor'la kozlarını paylaşacak. Fethiye İlçe Stadı'nda Lütfullah Aslan'ın yöneteceği maç saat 15.00'te başlayacak. Haftaya 27 puanla 12'nci basamakta giren Fethiyespor'un deneyimli teknik direktörü Sait Karafırtınalar mutlak 3 puan hedeflediklerini ve galip geleceklerine inandığını dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı

Otoparkta bagajdan çalınan 30 milyon doların sahibi tanıdık çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ebru Gündeş'in Orta Doğu'da 1 saatte kazandığı ücret dudak uçuklattı

1 saatte kazandığı ücret dudak uçuklattı
Doğumda zorlanan ineğe ekmek bıçağı ile ameliyat! Görüntüler kan dondurdu

Ekmek bıçağı ile anestezisiz ameliyat! Görüntüler kan dondurdu
Sabah gürültüye uyanan Zine Teyze'nin dünyası başına yıkıldı

Sabah gürültüye uyanan Zine Teyze'nin dünyası başına yıkıldı
Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti: Dersine çalışmış

Yeni bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti: Dersine çalışmış
Ebru Gündeş'in Orta Doğu'da 1 saatte kazandığı ücret dudak uçuklattı

1 saatte kazandığı ücret dudak uçuklattı
Ekin Mert Daymaz'dan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama

Ünlü oyuncudan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama
Bu bir film değil: Turistler Saray Bosna'da hamile kadınları vurmak için ekstra para ödediler

Saray Bosna'da hamile kadınları vurmak için ekstra para ödediler