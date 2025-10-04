Fethiyespor Arnavutköy Belediyespor ile Deplasmana Çıkıyor
Fethiyespor, 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Yeni Mersin İdmanyurdu'nu 2-0 yenerek üst üste 3. maçında 7 puan toplamayı başardı. Teknik patron Selahaddin Dinçel, yarınki deplasman maçında kazanarak üst sıralara yükselmeyi hedefliyor.
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son maçında evinde Yeni Mersin İdmanyurdu'nu 2-0'lık skorla geçen Fethiyespor yarın deplasmanda Arnavutköy Belediyespor ile kozlarını paylaşacak. Bolluca Stadı'nda Semih Kurt'un yöneteceği maç saat 15.30'da başlayacak. Fethiyespor'un teknik patronu Selahaddin Dinçel son 3 maçta 7 puan topladıklarını belirterek, "Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. İstanbul deplasmanında kazanıp üst sıralara adımızı yazdıracağımıza inanıyoruz" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor