Haberler

Fethiyespor Arnavutköy Belediyespor ile Deplasmana Çıkıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fethiyespor, 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Yeni Mersin İdmanyurdu'nu 2-0 yenerek üst üste 3. maçında 7 puan toplamayı başardı. Teknik patron Selahaddin Dinçel, yarınki deplasman maçında kazanarak üst sıralara yükselmeyi hedefliyor.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son maçında evinde Yeni Mersin İdmanyurdu'nu 2-0'lık skorla geçen Fethiyespor yarın deplasmanda Arnavutköy Belediyespor ile kozlarını paylaşacak. Bolluca Stadı'nda Semih Kurt'un yöneteceği maç saat 15.30'da başlayacak. Fethiyespor'un teknik patronu Selahaddin Dinçel son 3 maçta 7 puan topladıklarını belirterek, "Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. İstanbul deplasmanında kazanıp üst sıralara adımızı yazdıracağımıza inanıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Resepsiyondaki fotoğraf karesine ilişkin bir açıklama da Fatih Erbakan'dan geldi

Bombayı diğer liderlerin kucağına bıraktı: Biz çıktık onlar oturdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk formayı verdi! Derbiye saatler kala antrenmanda büyük sürpriz

Okan Buruk formayı verdi! Derbiye saatler kala büyük sürpriz
Kaynar suyla yapılan şiddetin arkasından mide bulandıran skandal çıktı

Kan donduran şiddetin arkasından mide bulandıran skandal çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.