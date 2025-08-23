Fethiyespor, Ankara Demirspor İle Sezona Başlıyor
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Fethiyespor, 2025-2026 sezonunun ilk haftasında Ankara Demirspor'a konuk olacak. Maç öncesi transfer çalışmalarını sürdüren takım, Eyüpspor'dan Erdem Çalık ve Pendikspor'dan Ahmet Mert Koşar ile anlaştı.
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Fethiyespor 2025-2026 sezonun ilk haftasında yarın Ankara Demirspor'a konuk olacak. TCDD Ankara Demirspor Stadı'nda 16.30'da başlayacak maçta Onur Can Dolğun düdük çalacak. Bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren Fethiyespor, son olarak Süper Lig ekibi Eyüpspor'da forma giyen Erdem Çalık ve 1'inci Lig'de Pendikspor'da oynayan santrfor Ahmet Mert Koşar ile anlaşmaya vardı. İki futbolcu da Futbol Şube Sorumlusu Uğur Keskin'in katıldığı imza töreniyle resmi sözleşmeye imza attı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor