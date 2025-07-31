Fethiyespor, Alanyaspor'dan Bera Ceken'i Kadrosuna Kattı

Fethiyespor, Alanyaspor'dan Bera Ceken'i Kadrosuna Kattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fethiyespor, 20 yaşındaki forvet Bera Ceken ile anlaştığını açıkladı. Genç oyuncu, imza töreniyle birlikte kulübe katıldı ve başarılar diledi.

2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor, 20 yaşındaki forvet oyuncusu Bera Ceken'i kadrosuna dahil etti. Fethiyespor'dan yapılan resmi açıklamada, "Fethiyesporumuz, Alanyaspor'un futbolcusu Bera Ceken ile anlaşmaya varmıştır.

Almanya Bundesliga kulüplerinden SV Sandhausen altyapısından yetişen, ülkemizde ise Alanyaspor ile Süper Lig ve Türkiye Kupası deneyimi yaşayan, Türkiye U19 Milli takımının oyuncusu Bera Ceken, Futbol Şube Sorumlularımız Uğur Keskin, Cengiz Halis ve Fahri Kıvanç Yılmaz'ın katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı. Bera Ceken'e kulübümüze hoş geldin diyor, lacivert-beyaz formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Fenerbahçe'nin yıldızları maç içinde birbirine girdi

Fenerbahçe'nin yıldızları maç içinde birbirine girdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarından itibaren faiz oranları düşüyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarından itibaren rakamlar değişiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.