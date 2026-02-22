Haberler

Fethiyespor deplasmanda Adanaspor'u 6-0 mağlup etti

Güncelleme:
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Fethiyespor, deplasmanda Adanaspor'u 6-0 yenerek ligdeki çıkışını sürdürdü. 5 maçta 4 galibiyet alan Fethiyespor, puanını 31'e yükseltti. Teknik direktör Sait Karafırtınalar, sonuna kadar mücadele edeceklerini belirtti.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta orta sıralarda yer alan Fethiyespor 4 puanla düşme hattında yer alan Adanaspor'u deplasmanda 6-0 yenerek çıkışını sürdürdü. Lacivert-beyazlılar son 5 maçta 4'üncü galibiyetini aldı. Bu periyotta Yeni Malatyaspor ve Yeni Mersin İdman Yurdu karşısında hükmen galip ilan edilen Fethiyespor, 1461 Trabzon ve Adanaspor'u yenerek Arnavutköy Belediyespor'la berabere kaldı. Adanaspor galibiyetiyle 31 puana yükselen Fethiyespor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, iyi bir çıkış yakaladıklarını belirterek, "Lig sonuna kadar her maçımızı kazanmak için oynayacağız. Sonuna kadar gideceğiz" dedi. Fethiyespor gelecek hafta Isparta 32 Spor'u konuk edecek.

