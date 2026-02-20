Fethiyespor, Adanaspor deplasmanında

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde Arnavutköy Belediyespor'la golsüz berabere kalan 28 puana sahip 12'nci Fethiyespor yarın 25'inci hafta maçında düşme hattındaki 4 puanlı Adanaspor'a konuk olacak. Yeni Adana Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Lacivert-beyazlılarda sarı kart cezalısı savunmacı Şahan Akyüz, Adanaspor'a karşı forma giyemeyecek. Fethiyespor'un teknik patronu Sait Karafırtınalar, rakiplerine saygı duyduklarını belirterek, "Son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldık. Çıkışımızı Adana'da da sürdürmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı