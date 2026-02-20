Fethiyespor, Adanaspor deplasmanında
28 puana sahip Fethiyespor, düşme hattındaki Adanaspor'a konuk olacak. Maçta Fethiyespor'un cezası bulunan savunmacısı forma giyemeyecek. Teknik patron Sait Karafırtınalar, takımın çıkışını sürdürmek istiyor.
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde Arnavutköy Belediyespor'la golsüz berabere kalan 28 puana sahip 12'nci Fethiyespor yarın 25'inci hafta maçında düşme hattındaki 4 puanlı Adanaspor'a konuk olacak. Yeni Adana Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Lacivert-beyazlılarda sarı kart cezalısı savunmacı Şahan Akyüz, Adanaspor'a karşı forma giyemeyecek. Fethiyespor'un teknik patronu Sait Karafırtınalar, rakiplerine saygı duyduklarını belirterek, "Son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldık. Çıkışımızı Adana'da da sürdürmek istiyoruz" dedi.