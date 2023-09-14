Fethiyespor, 3 oyuncusuyla sözleşme yeniledi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, stoper Sezer Özmen, merkez orta saha oyuncusu Selim Kayacı ve kaleci Enes Fidayeo ile sözleşme yeniledi. Takım, bu hafta Iğdır FK deplasmanında galibiyet arıyor.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor, iç transferde 3 oyuncusuyla sözleşme yeniledi. Lacivert-beyazlılarda stoper Sezer Özmen, merkez orta saha oyuncusu Selim Kayacı ve kaleci Enes Fidayeo, devam eden kontratlarını 2025 yılına kadar uzattı. Ligdeki ilk 2 maçında deplasmanda İnegölspor'la 0-0 berabere kalıp evinde Kastamonuspor'a 1-0 mağlup olan Fethiyespor, bu hafta Iğdır FK deplasmanında galibiyetle tanışmayı hedefliyor.