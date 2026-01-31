Haberler

1461 Trabzon: 4-1

Fethiyespor, 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 1461 Trabzon'u evinde 4-1'lik skorla mağlup ederek alt sıralardan kurtulma yolunda önemli bir galibiyet aldı. Maça hızlı başlayan Fethiyespor, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı ve ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürerek galibiyeti elde etti.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Fethiyespor evinde 1461 Trabzon'u farklı mağlup ederek rahatladı: 4-1. Maça hızlı başlayan Fethiyespor 10'uncu dakikada Yusuf Türk'ün golüyle öne geçti: 1-0. Lacivert-beyazlılar 12'nci dakikada bir kez daha Yusuf Türk'le golü buldu, durum 2-0 oldu. İlk devre 2-0 Fethiyespor'un üstünlüğü ile sonuçlanırken, 1461 Trabzon takımı 49'uncu dakikada Enes Karakuş'un golüyle farkı bire indirdi: 2-1. Fethiyespor 52'nci dakikada Ramazan Çevik'in ayağından üçüncü golünü kaydetti: 3-1. Ev sahibi takımda bu kez Uğur Ayhan sahne aldı, 74'üncü dakikada tabela 4-1 oldu. Kalan dakikalarda başka gol olmadı, Fethiyespor sahadan galibiyetle ayrılmasını bildi. Bu sonucun ardından Fethiyespor puanını 24'e çıkarırken, 1461 Trabzon ise 31 puanda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
