Fethiyespor evinde 1461 Trabzon'u ağırlayacak

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hafta içinde Yeni Malatyaspor'un ligden çekilmesi nedeniyle 3-0 hükmen galip ilan edilen Fethiyespor yarın 22'nci haftanın açılış maçında evinde 1461 Trabzon ile karşı karşıya gelecek. Fethiye İlçe Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Sıralamada 21 puanla 14'üncü basamakta yer alan Fethiyespor'un tecrübeli teknik direktörü Sait Karafırtınalar evlerinde kazanıp alt sıralardan uzaklaşmak istediklerini dile getirdi. Bu maç öncesi 1461 Trabzon takımı ise 31 puanla 9'uncu durumda bulunuyor.

KALECİ HAKAN CANBAZOĞLU ELAZIĞSPOR'DA

Fethiyespor'un tecrübeli kalecisi Hakan Canbazoğlu takımdan ayrıldı. Hakan'ın 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off'a kalma mücadelesi veren Elazığspor'la anlaşma sağladığı ifade edildi. Bu sezon Fethiyespor'da 9 resmi maça çıkan 38 yaşındaki eldiven kariyerinde Orhangazispor, Gölcükspor, Nazillispor, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Ankaraspor, Yeni Malatyaspor, Erzurumspor FK, Boluspor, Şanlıurfaspor, Elazığspor ve Karşıyaka'da da forma giydi.