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Fethiyeli Sporcu Poyraz Gökalp Şahin Türkiye 3.sü Oldu

Fethiyeli Sporcu Poyraz Gökalp Şahin Türkiye 3.sü Oldu
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Antalya'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Fethiyeli sporcu Poyraz Gökalp Şahin, 3.lük maçında rakibini nakavt ederek bronz madalya kazandı.

Antalya'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Fethiyeli sporcu Poyraz Gökalp Şahin, Türkiye 3.sü olarak bronz madalya kazandı.

Türkiye Kick Boks Şampiyonası, 21-28 Ocak tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirildi. Turnuvada mücadele eden Fethiyeli sporcu Poyraz Gökalp Şahin, 3.lük maçında İstanbul bölgesinden Tuğrul Mollahüseyinoğlu ile karşı karşıya geldi. Ali Yorgun'un antrenörlüğünü yaptığı sporcu 20.saniyede rakibini nakavt ederek Türkiye 3'üncüsü oldu ve bronz madalya kazandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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