Fethiye'nin Ölüdeniz'inde açık su yüzme yarışları 1612 sporcunun katılımıyla başladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 7. Uluslararası Fethiye Spor Festivali kapsamında açık su yüzme yarışları başladı.

Fethiye Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Ölüdeniz'de düzenlenen yarışlarda 4 kategoride 1612 sporcu mücadele ediyor.

Sporcular, farklı mesafelerde dereceye girebilmek için kulaç attı.

Yarışlarla ilgili açıklamada bulunan 1000 metre erkekler kategorisi birincisi Yağız Bekçi, parkuru ve suyu çok beğendiğini belirterek "Parkur ve su çok güzel. Geçen sene de katılmıştım, burayı beğeniyorum." ifadelerini kullandı.

Fethiye Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalin yedincisini düzenlemekten mutluluk duyduklarını söyledi.

İlk başladığında organizasyonun 180 sporcuyla gerçekleştirildiğini, bugün ise yaklaşık 1600 sporcuya ulaştığını belirten Yiğit, bu gelişmenin kendilerini son derece mutlu ettiğini vurgulayarak "Kelebekler Vadisi'nden Kumburnu'na olan parkur, Dünya Yüzme Federasyonu tarafından dünyanın en güzel 3 parkurundan biri seçildi. Bunun için de çok övünçlüyüz, gururluyuz." dedi.

Kaynak: AA