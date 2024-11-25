Fethiye İdman Yurdu, Ezinespor'u 2-0 Mağlup Etti
Bölgesel Amatör Lig'de 9. hafta karşılaşmasında Fethiye İdman Yurdu, Ezinespor'u 2-0 yenerek yenilmezlik serisini sürdürdü. Ahmet Zeki Barlas ve Mustafa Acun'un golleriyle galip gelen ekip, ligdeki 8. galibiyetini elde etti.
Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) 9. haftasında Fethiye İdman Yurdu, Bursa'da ağırladığı Ezinespor'u 2-0 mağlup etti.
Fethiye İdman Yurdu, Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) 9. haftasında karşılaştığı Ezinespor maçından 2-0 üstünlükle ayrıldı. 25. dakikada Ahmet Zeki Barlas'ın golüyle öne geçen Fethiye İdman Yurdu, 64. dakikada ise Mustafa Acun ile skoru belirledi.
Oynadığı 9 maçta 8 galibiyet 1 beraberlik alan Fethiye İdman Yurdu, yenilmezlik serisini sürdürüyor. Fethiye İdman Yurdu, 27 Kasım Çarşamba günü ise ligde 4'üncü sırada bulunan 1966 Edremitspor'a konuk olacak. - BURSA