Haberler

Fethiye Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Ünal, yeniden göreve getirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fethiye Fenerbahçeliler Derneği olağan genel kurulunda mevcut başkan Cihan Ünal, tek liste ile yeniden seçilerek görevine devam etti. Ünal, destekleyen üyelere teşekkür etti ve dernek olarak Fenerbahçe takımının yanında olacaklarını belirtti.

Fethiye Fenerbahçeliler Derneği olağan genel kurulunda mevcut başkan Cihan Ünal yeniden seçildi.

Çarşı Caddesi'nde bulunan Belediye İş Hanı'ndaki dernekte gerçekleştirilen 16. genel kurulda Ünal, tek liste girdiği seçimde tekrar göreve getirildi.

Seçim sonrası açıklamada bulunan Ünal, kendisini destekleyen üye ve katılımcılara teşekkür etti.

Ünal, yönetim, üyeler ve Fenerbahçe taraftarıyla takımın yanında olacaklarını, takımı desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek

Savaş bitiyor mu? Günlerdir esip gürleyen Trump'tan yeni açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İspanya, İsrail'deki Büyükelçisini geri çekti

Askeri üssünü ABD'ye açmayan liderden, bir "füze" de İsrail'e
Osimhen'i ağlatan duygu dolu koreografi dünya basınında gündem oldu

Dünya Osimhen'i konuşuyor
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu

Erdoğan "Emeklilere müjde" diyerek duyurdu
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
İspanya, İsrail'deki Büyükelçisini geri çekti

Askeri üssünü ABD'ye açmayan liderden, bir "füze" de İsrail'e
26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı

26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı
İran'dan ABD'ye büyük darbe! İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım

İran'dan ABD'ye büyük darbe! İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım