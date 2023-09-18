Fethiye'de WBC Koordinasyonunda Profesyonel Boks Gecesi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Dünya Boks Konseyi (WBC) koordinesinde düzenlenen profesyonel boks gecesinde sporcular, 4 farklı klasmanda mücadele etti. Fethiyeli boksör Kubilay Alcu, WBC Orta Doğu Hafif Ağır Sıklet kemerinin sahibi oldu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Dünya Boks Konseyi (WBC) koordinesinde profesyonel boks gecesi gerçekleştirildi.

Orka World Theme Park'da düzenlenen boks gecesinde sporcular, ikisi kemer maçı olmak üzere 4 klasmanda mücadele etti.

Promotörlüğünü Kadıköy Boks Kulübü Başkanı Serdar Avcı'nın üstlendiği müsabakaları Türk hakemler yönetti.

Fethiyeli boksör Kubilay Alcu, Azerbaycanlı Ismat Eynullayev'u yenerek WBC Orta Doğu Hafif Ağır Sıklet kemerinin sahibi oldu.

Karslı boksör Arda Tamer Avcı ise Azerbaycanlı Rauf Aghayev'i yenerek WBC Asya Superlight kemerini korudu.

Kendisini destekleyenlere teşekkür eden Alcu, hedefinin WBC dünya şampiyonluğunu elde etmek olduğunu söyledi.

Müsabakaları, Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Belediye Başkanı Alim Karaca, protokol üyeleri ile çok sayıda sporsever izledi.