Muğla'nın Fethiye ilçesinde 11 üniversite öğrencisi, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Türk bayraklarıyla yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirdi. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler gökyüzünde Türk bayrakları açarak Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı.

Fethiye'de Üniversite Öğrencileri Türk Bayraklarıyla Yamaç Paraşütü Yaptı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 11 üniversite öğrencisi, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Türk bayraklarıyla yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirdi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde yamaç paraşütü firmalarınca düzenlenen etkinlikte, odadan burs alan 11 öğrenci Babadağ'ın 1900 metre pistine çıktı.

Hazırlıkların ardından pilotlar eşliğinde ilk kez yamaç paraşütüyle uçuş yapan öğrenciler, gökyüzünde Türk bayrakları açtı.

Havada yan yana gelen yamaç paraşütü pilotlarının gösterisi, aksiyon kameralarıyla da kaydedildi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Ali Onur Ertaş, yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yılını öğrencilerle gökyüzünde kutladıklarını söyledi.

Atatürk'ün "Kanatlı bir gençlik memleketin geleceği bakımından en büyük güvencedir" sözünden yola çıktıklarını belirten Ertaş, etkinliğe destek verenlere teşekkür etti.