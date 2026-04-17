Fethiye'de Uluslararası Judo Şampiyonası başladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen Uluslararası Judo Şampiyonası başladı.

Fethiye Gençlik ve Spor Müdürü İlçe Harun Reşit Yiğit, AA muhabirine, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Beşkaza Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, Türkiye'nin yanı sıra 11 ülkeden 700 sporcunun katıldığını söyledi.

Etkinlikle ilçede spor turizmine katkı da sağlandığını belirten Yiğit, "Sporun birleştirici ve geliştiriciliği göz önünde bulundurulunca sporla çocukların gelişimine katkı sağlamak istiyoruz." dedi.

Şampiyona, 21 Nisan'da sona erecek.