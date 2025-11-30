Haberler

Fethiye'de Nefes Kesen Enduro ve ATV Şampiyonası Düzenlendi

Fethiye'de Nefes Kesen Enduro ve ATV Şampiyonası Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Enduro ve ATV Şampiyonası'nda 105 sporcu zorlu parkurlarda yarışarak 2025 yılının şampiyonlarını belirledi. Sporcular, çamur ve sağanak yağmur altında adrenalin dolu anlar yaşattı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, üç gün boyunca 105 sporcunun çamurla, yağmurla ve zorlu parkurlarla mücadele ettiği nefes kesen Enduro ve ATV Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Yarışlarda 2025 yılının şampiyonları belirlendi.

Fethiye'nin Esenköy Mahallesi'ndeki Off Road Park, hafta sonu adrenalinin merkezi oldu. Düzenlenen Enduro ve ATV Şampiyonası'nda farklı illerden gelen 105 sporcu, zorlu etaplarda kıyasıya mücadele ederek izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Üç gün süren organizasyonda sporcular çamur, kayalık bölgeler ve dik yokuşların yanı sıra sağanak yağmurla da mücadele etmek zorunda kaldı. EnduroGP, E1, E2, E3, E1B, E2B, E3B, EC, Veteran, Kadınlar, Gençler, ATV1 ve ATV2 kategorilerinde gerçekleştirilen yarışlarda dereceye giren isimler, 2025 yılının şampiyonları olarak belirlendi.

Fethiye Orman Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde düzenlenen yarışlarda kupayı kaldıran sporcular şöyle: "EnduroGP ve E3A Bayram Uysal (Toz Toprak Motosiklet SK), E1A Ümit Kaya (Fethiye Orman SK), E1B Kenan Kazan (İznik Motosiklet Kulübü), E2A Rafet Karakuş (Enduro İstanbul SK), E2B Furkan Zandolu (Toz Toprak Motosiklet SK), E3B Erkan Yüksek (Toz Toprak Motosiklet SK), EC Resul Kurtuluş (Kartepe Motosiklet SK), Gençler: Mehmet Emin Musaoğlu (İznik Motosiklet Kulübü), Kadınlar İrem Ertüzün (Sarıyer Motosiklet Kulübü), Veteran Ali Baydaş (Enduro Motosiklet Bilecik SK), ATV1 Hasan Can Özerbaşaranlar (Smyrna Motosiklet SK) ve ATV2 Hakan Doğan (Kartepe Motosiklet SK)." - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti

Netanyahu, Cumhurbaşkanı'ndan resmen affını istedi
Yozgat'ta dev altın rezervi keşfi! Değeri yaklaşık 4 milyar dolar

Bir ilimizde dev altın keşfi! Milyarlarca dolardan bahsediliyor
Kara kış İstanbul'un kapısında! Tarih verildi, lapa lapa yağacak

Kara kış İstanbul'un kapısında! Tarih verildi, lapa lapa yağacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başını otomobile çarptığı çocuğu yere fırlattı! Dehşet anları kamerada

Bulun bu adamı! Küçük kıza yaptığı skandal hareket kameraya yansıdı
Papa 14. Leo, Lübnan'a gitmek üzere Türkiye'den ayrıldı

4 gün sonra Türkiye'ye böyle veda etti! İşte Papa'nın yeni durağı
Filipe Luis, 1.5 yıl önce başladığı teknik direktörlük kariyerinde şimdiden kazandığı kupa sayısıyla dikkat çekti

Teknik adamlığa 1.5 yıl önce başladı! Kazandığı kupa sayısına bakın
Papa'nın Türkiye ziyareti kriz çıkardı! MHP'nin ardından bir tepki de Destici'den

MHP'den sonra bir sert tepki de Destici'den: Bunun adı hesaplaşmadır
Başını otomobile çarptığı çocuğu yere fırlattı! Dehşet anları kamerada

Bulun bu adamı! Küçük kıza yaptığı skandal hareket kameraya yansıdı
Trump, dede rolüyle gündemde: Torunuyla keyifli bir gün geçirdi

Dünyayı sarsan lider, torunuyla yumuşadı: Trump'ın en sakin günü
Partizan taraftarları, Obradovic'in ayrılığını antrenmanda protesto etti

Takımdan ayrıldı, taraftarlar dayanamayıp salonu bastı
Şükran günü şoku: Ağırlığa dayanamayan masa devrildi

Masa ağırlığa dayanamadı, Aile neye uğradığını şaşırdı
Sular çekildi, tarihi kalıntılar gün yüzüne çıktı

Sular çekildi, tarihi kalıntılar gün yüzüne çıktı
Yargıtay'dan emsal karar! Tek bir 'tık' dahi evliliğinizi yıkabilir

Yargıtay'dan emsal karar! Tek bir 'tık' dahi evliliğinizi yıkabilir
Anlaşma tamamlandı! Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüyor

Anlaşma tamamlandı! 1.5 yıl sonra Süper Lig'e geri dönüyor
Volkan Demirel'in hedefinde Galatasaray'ın iki yıldızı birden var

Hedefinde Galatasaray'ın iki yıldızı birden var
Dursun Özbek'in Sadettin Saran'ın teklifi neden reddettiği belli oldu

Sadettin Saran'ın teklifini reddetmesinin sebebi meğerse buymuş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.