Fethiye'de Nefes Kesen Enduro ve ATV Şampiyonası Düzenlendi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, üç gün boyunca 105 sporcunun çamurla, yağmurla ve zorlu parkurlarla mücadele ettiği nefes kesen Enduro ve ATV Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Yarışlarda 2025 yılının şampiyonları belirlendi.

Fethiye'nin Esenköy Mahallesi'ndeki Off Road Park, hafta sonu adrenalinin merkezi oldu. Düzenlenen Enduro ve ATV Şampiyonası'nda farklı illerden gelen 105 sporcu, zorlu etaplarda kıyasıya mücadele ederek izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Üç gün süren organizasyonda sporcular çamur, kayalık bölgeler ve dik yokuşların yanı sıra sağanak yağmurla da mücadele etmek zorunda kaldı. EnduroGP, E1, E2, E3, E1B, E2B, E3B, EC, Veteran, Kadınlar, Gençler, ATV1 ve ATV2 kategorilerinde gerçekleştirilen yarışlarda dereceye giren isimler, 2025 yılının şampiyonları olarak belirlendi.

Fethiye Orman Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde düzenlenen yarışlarda kupayı kaldıran sporcular şöyle: "EnduroGP ve E3A Bayram Uysal (Toz Toprak Motosiklet SK), E1A Ümit Kaya (Fethiye Orman SK), E1B Kenan Kazan (İznik Motosiklet Kulübü), E2A Rafet Karakuş (Enduro İstanbul SK), E2B Furkan Zandolu (Toz Toprak Motosiklet SK), E3B Erkan Yüksek (Toz Toprak Motosiklet SK), EC Resul Kurtuluş (Kartepe Motosiklet SK), Gençler: Mehmet Emin Musaoğlu (İznik Motosiklet Kulübü), Kadınlar İrem Ertüzün (Sarıyer Motosiklet Kulübü), Veteran Ali Baydaş (Enduro Motosiklet Bilecik SK), ATV1 Hasan Can Özerbaşaranlar (Smyrna Motosiklet SK) ve ATV2 Hakan Doğan (Kartepe Motosiklet SK)." - MUĞLA