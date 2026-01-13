Haberler

Fethiye'de inanılmaz anlar! Mauro Icardi 2 dakikada iki tane penaltı kaçırdı

Fethiye'de inanılmaz anlar! Mauro Icardi 2 dakikada iki tane penaltı kaçırdı
Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fethiyespor ile karşılaşan Galatasaray'da Arjantinli golcü oyuncu Mauro Icardi, üst üste iki penaltı vuruşunda kaleciyi geçemedi.

  • Mauro Icardi, Galatasaray'ın Fethiyespor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçında 35. dakikada kazanılan penaltıyı kaçırdı.
  • Mauro Icardi, aynı maçta 38. dakikada tekrar ettirilen penaltıyı da kaçırdı.
  • Fethiyespor kalecisi Arda Akbulut, Mauro Icardi'nin her iki penaltı vuruşunu da kurtardı.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci haftasında TFF 2. Lig temsilcisi Fethiyespor ile karşı karşıya geldi.

GALATASARAY PENALTI KAZANDI

Karşılaşmaya ilk yarının son anlarında kaçan iki penaltı damga vurdu. Mücadelenin 35. dakikasında Galatasaray penaltı kazandı. Sarı-kırmızılıların hücumunda Kazımcan Karataş, ceza sahası dışı sol çaprazından sol ayağıyla vuruşunu yaptı, top savunmada Şahan'dan sekti. Hakem Ayberk Demirbaş pozisyonda elle oynama tespit ederek beyaz noktayı gösterdi.

ICARDI PENALTIDAN YARARLANAMADI

Topun başına gelen Arjantinli golcü oyuncu Mauro Icardi, penaltı vuruşunda kaleciyi geçemedi. Ancak yapılan inceleme sonucu penaltı, Fethiyesporlu oyuncuların ceza sahasına erken girmesi nedeniyle tekrar ettirildi.

TEKRAR EDİLEN PENALTIDA YİNE KALECİ BAŞARILI

Icardi, 38. dakikada bir kez daha topun başına geçti ve yine aynı köşeye vurdu. Sezon başında Trabzonspor'dan bedelsiz olarak Fethiyespor'a transfer olan Arda Akbulut, yıldız isme yine geçit vermedi. Icardi, ikinci penaltının ardından kaleci Arda Akbulut'u tebrik etti.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıEmrah Emir:

Fener nasıl çaktıysa daha kendine gelememiş

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgüneyli:

bahis soruşturmaları kapsamına icardi de mi giriyor yoksa? paranoyaklaştıran dünya

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

