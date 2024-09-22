Fethiye'de 'Arabasız Gün' Etkinliği Düzenlendi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla düzenlenen ve "Arabasız Gün" adı verilen etkinlikte bisiklet turu yapıldı.

Etkinliğe Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın da aralarında bulunduğu yaklaşık 200 kişi katıldı.

Fethiye Belediyesince sürdürülebilir ulaşımı teşvik etmek ve çevre dostu ulaşım alışkanlıklarının yaygınlaştırılması amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe katılanlar, 3. Etap Sahil Bandı'ndan Beşkaza Meydanı'na kadar pedal çevirdi.

Meydanda ücretsiz kahve dağıtımı, bisiklet tamiri, DJ performansı, çeşitli gösteriler ve çevre konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

Belediye Başkanı Karaca, gazetecilere, hava kirliliğini azaltmak, doğayı korumak ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir yaşam sunmak için harekete geçtiklerini söyledi.

Karaca, bisiklet yollarını yaygınlaştırma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.