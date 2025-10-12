Fethiye'de 6. Uluslararası Spor Festivali: Açık Su Yüzme Yarışı Büyük İlgi Gördü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 6. Uluslararası Spor Festivali, açık su yüzme yarışlarında sporcular Kelebekler Vadisi'nden Belcekız Plajı'na 6 bin metre kulaç attı.

Fethiye'de 6. Uluslararası Fethiye Spor Festivali kapsamında Kelebekler Vadisi-Ölüdeniz Açık Su Yüzme Yarışı gerçekleştirildi. Kelebekler Vadisi sahilinde yarışın startını Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit, Fethiye Turizm Büro Sorumlusu Saffet Dündar ile protokol üyeleri verdi. Fethiye Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen festivalin ikinci haftasında gerçekleştirilen yarışa 493 sporcu katıldı.

Sporcular, 6 bin metrelik parkurda Ölüdeniz sahiline kulaç attılar. Kıyasıya bir mücadele gösteren sporcular, heyecan dolu anlar yaşattı. Uluslararası Sporfest Ölüdeniz Open Water yarışında genel klasman kadınlarda Nilay Ulugergerli, erkeklerde ise Rusya'dan Mark Shrom birinci oldu.

Erkekler birincisi Mark Shrom, "Hava soğuk ve rüzgarlıydı. Güneş çıkınca biraz ısındı. İlk 1-2 k arası dalga yoktu ama sonra dalga başladı. Çok keyfiydi. Yüzerek bu manzarayı izlemek çok güzel. Kelebekler Vadisi'nden yüzmek gerçekten mükemmel. Herkese tavsiye ediyorum" dedi. - MUĞLA