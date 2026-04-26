Fethiye'de 4. Babadağ Ultra Maratonu sona erdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Babadağ Ultra Maratonu tamamlandı.

Türkiye Atletizm Federasyonu, Fethiye Kaymakamlığı, Fethiye Belediyesi, Babadağ Teleferik ile Babadağ Ultra Maratonu Organizasyonu işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, 15 ülkeden yaklaşık 1000 sporcu, 6 etapta mücadele etti.

Organizasyon sorumlusu Serkan Özdemir, AA muhabirine, Fethiye'nin tarihi Likya Yolu, Kayaköy, Babadağ, deniz ve coğrafyasıyla çok güzel bir kent olduğunu söyledi.

Özdemir, koşucuların coğrafyada hem mücadele ettiğini hem tatil yaptıklarını hem de eğlendiklerini dile getirdi.

Organizasyonun ilerleyen yıllarda dünya şampiyonasının ayağı olma yolunda hızla ilerlediğini belirten Özdemir, "Katılımca sayımızı her yıl arttırarak devam ettiriyoruz. Hem bu şekilde ülkenin tanıtımı hem de sporun yaygınlaşması adına güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Organizasyonda ilk üç sırada yer alan sporcular şöyle:

56 kilometre erkekler: Koray Het, Yevheni Yermolenko (Ukrayna), Hüseyin Gümüş

56 kilometre kadınlar: Serpil Baysal Budak, Ebru Çırakman, Nuran Gündoğdu

30 kilometre erkekler: Aleksei Stepanov (Rusya), Güngör Özege, Mehmet Türkmen

30 kilometre kadınlar: Gülten Çerçi, Kateryna Vaselkova (İspanya), Natalia Mamon

26 kilometre Down Hill erkekler: Mustafa Şahin, Özgür Arat, Mustafa Kartal

26 kilometre Down Hill kadınlar: Olga Burnevskaia (Rusya), Özlem Aktaş, Sevil Yavuzkılıç

15 kilometre erkekler: İbrahim Güneş, Sadık Başar, Coşkun Keskiner

15 kilometre kadınlar: Fatma Taş, Üzüm Sevgül Kaçak, Tuğba Akın

14 kilometre erkekler: Gökhan Gündoğan, Uğur Pehlivan, Ramis Nuraliev

14 kilometre kadınlar: Elmira Ravilova, Esra Elik, Ayşe Elifnaz Erbilgin

5 kilometre erkekler: Emre Sevinç, Mehmet Aydıngör, Yiğit Berk Kurular

5 kilometre kadınlar: Elif Karabulut Dağdelen, Gökçe Bakar, Zehra Seda Yıldız

Düzenlenen törenle dereceye girenlere madalya ve ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a 'geçmiş olsun' mesajı: Saldırı girişimini kınıyorum

Trump'a saldırı girişimine Erdoğan'dan ilk açıklama
Trump'a suikast girişimi sırasında FBI Direktörü Patel'in tavırları dikkat çekti

Trump'a suikast girişimi sırasında dikkatlerden kaçmayan görüntü
Süleyman Soylu, Gülistan Doku önergesine verdiği yanıtı paylaştı! 4 yıl önce sorulan kritik 5 soru

Gülistan Doku iddiası infial yarattı Soylu sessizliğini fena bozdu
ABD’de kadın öğretmen öğrencileriyle uygunsuz ilişki kurduğu gerekçesiyle tutuklandı

Genç öğretmenin başı büyük belada! İddialar mide bulandırıcı
İngiltere ayakta! Polis bir kadının etek altı fotoğraflarını çeken bu sapığı arıyor

Bir ülke bu sapığı arıyor! Güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı
Uludağ'da 3 kişinin öldüğü otel yangınında avukattan 'itfaiye aracında su yokmuş' iddiası

3 kişinin öldüğü otel yangınında 'itfaiye aracında su yoktu' iddiası
Trump'ın yemeğindeki saldırı kurgu muydu? Kart detayı dikkat çekti

Trump'a yönelik saldırı kurgu mu? Kart detayı kafaları karıştırdı
ABD’de kadın öğretmen öğrencileriyle uygunsuz ilişki kurduğu gerekçesiyle tutuklandı

Genç öğretmenin başı büyük belada! İddialar mide bulandırıcı
Kazılan çukura düşen işçinin üzerine toprak çöktü

Facia kamerada! Çukura indi, saniyeler sonra kabusu yaşadı
Netanyahu: Trump'a düzenlenen suikast girişimine şok oldum

Netanyahu'dan saldırı için ilk yorum