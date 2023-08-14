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Fethiye Belediyespor Güreşçisi Ali Yanatma, Kale Davaz Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan oldu

Spor Haberleri

Denizli'nin Kale ilçesinde düzenlenen '27. Geleneksel Kale Davaz Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Fethiye Belediyespor Güreçisi Ali Yanatma başpehlivanlığı kazandı. Yanatma, başpehlivanlık müsabakasında Ali Rıza Kaya'yı yendi.

Denizli'nin Kale ilçesinde düzenlenen '27. Geleneksel Kale Davaz Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Fethiye Belediyespor Güreçisi Ali Yanatma başpehlivanlığı kazandı.

27. Geleneksel Kale Davaz Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlık müsabakasında rakibi Ali Rıza Kaya'yı yenen Fethiye Belediyesporlu Ali Yanatma başpehlivan oldu. Yalçın Öncül ile Hamza Kısaoğlu ise üçüncülüğü paylaştı. Dereceye giren güreşçilere madalyaları verildi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, "Fethiye'deki sporcularımıza destekler veriyoruz. Belediyespor'un Güreşçisi Ali Yanatma yine bizi onurlandırdı. Denizli'de başpehlivanlığı kazandı. Kendisini kutluyorum" dedi.

Kaynak: ANKA / Spor

Rıza Kaya Denizli Fethiye Spor Haberler

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