Fernando Santos: Galibiyete inanmıştık

"Stratejimin çalıştığına inanıyorum"

"Ronaldo gol atamadı ama takım için çalıştı"

Santos son olarak altın bir jenerasyonları olduğunu vurgulayarak, "2016 yılında madalyayı getirdiler. Portekiz futbolu ileriye dönük olarak parlıyor. Geleceği düşününce milli takıma yeni bir jenerasyonu adapte etmek istiyorum. 2016'da kupayı kazandıran oyuncuları da tabii ki harcayamam. Bu yavaş yavaş olacak" diye konuştu.