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Fernando Santos: Beşiktaş'ın kadro seviyesi camianın büyüklüğünü karşılamıyor

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Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, takımlarının kadrosunun yetersiz olduğunu belirterek, Beşiktaş'ın şu anki kadro seviyesinin camianın büyüklüğünü karşılamadığını söyledi.

- Fernando Santos : "Bu takım, camia kadar büyük bir takım değil"

İSTANBUL - Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, kadrolarının yetersiz olduğunu söyleyerek, "Beşiktaş çok büyük bir camia ama bu takım, camia kadar büyük bir takım değil. Bu bildiğimiz bir gerçek. Beşiktaş'ın şu andaki kadro seviyesi bu büyüklüğün seviyesi değil" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, evinde Adana Demirspor'la 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, açıklamalarda bulundu.

"Hem hücum hem defansta dengemiz iyiydi"

Bugün maçın genelinde kontrolü ellerinde bulundurduklarından bahseden Santos, "Son maçımıza kıyasla çok daha iyiydik. Rakibe fırsat vermedik. Defans anlamında iyiydik. Maç genelinde 7-8 fırsat bulduk ama golü atamadık. Oyuncularım denedi. Hem hücum hem defansta dengemiz iyiydi. Ama tabii ki eksik olan golü atmaktı. Bugün bunu yapamadık. Rakip 10 kişi kalınca oyuncularım çok efor sarf etti. İkinci yarı da 3-4 fırsat yakaladık ama gol olmadı. Çok çabaladık ama bir şekilde gol atamadığımız için 2 puan kaybettik" ifadelerini kullandı.

"Elimizdeki oyunculara odaklanmalıyız"

Ofansif yönde transfer düşünüp düşünmediğiyle alakalı gelen bir soruya ise Portekizli teknik adam, "Bu takım 3 maçta toplam 11 gol attı. Ofansif anlamda fırsat yakalayabiliyor ama bugün top girmedi. Geçen maçta fırsat yakalıyoruz ama gol olmadı. Rakip kaleci de iyiydi. Bunlar bir bahane değil. Ofansif anlamda şans oluşturan bir takımız. Tabii ki eksiklerimiz var. Chamberlain, Amir ve Salih sakat. Bu şartlarda elimizdeki oyunculara odaklanmalıyız. Pazar günü Sivasspor maçına odaklanmalıyız. Defansif anlamda oyuncu alacağız tabii ki yeni oyuncular gelecek ama şu mevkiye oyuncu alınacak diye sizinle bir konuşmamız olmadı. Bizim kendimizi değerlendirmemiz lazım. Önemli maçlarımız var, onlara odaklanmalıyız" şeklinde konuştu.

"Kadromuz yetersiz"

Fernando Santos, kadrosunun yetersiz olduğunu da sözlerine ekledi. Deneyimli çalıştırıcı, "Şu an oyuncu eksiğimiz var. Tabii ki kadromuz yetersiz. Ben asla geçmişle ilgili konuşmam. Bugüne, geleceğe bakarım. Beşiktaş büyük bir camia, bu camianın hak ettiği şeyleri yapmak zorundayız. Hepimiz burada Beşiktaş'a hizmet için varız. Beşiktaş kupa kazanmak, şampiyonluk kazanmak zorunda. Biraz sabra ihtiyacımız var. Gelecekle ilgili doğru olanları yapmak için sabırlı adım atmalıyız. Başkanla zaten sürekli konuşuyoruz. Buradaki oyuncuları en üst seviyeye taşımalıyız. Tabii ki yeni takviyeleri nasıl yaparız diye sürekli görüşüyoruz" cümlelerine yer verdi.

"Takımın bu istikrarsızlığı en büyük sorun"

"Bu yıl neredeyse şampiyonluk şansı kalmadı ama üst seviyeye çıkmak için çabalayacağız" diyen Santos, şöyle devam etti:

"Beşiktaş, kupalar kazanmak için çabalaması gereken bir takım. Beşiktaş bu sene çok git-gelli. Bir maçta 4 gol atıyor, bir maçta 4 gol yiyor. Bu dengesizlik bence en büyük sorun. Bazen defansta çok iyi, bazen çok kötü, hücumda da aynı. Takımın bu istikrarsızlığı en büyük sorun. Beşiktaş'ın yetenekli geçleri var. Tabii taraftarın tüm takımdan beklentisi var. A takıma çıktıktan sonra gençler bazen gergin olabiliyor. Daha yeni geldim. Büyük takımda oynamanın ne olduğunu biliyorum. Beşiktaş da büyük bir camia olduğu için o kulüp kültürünü yaşatacak oyunlar lazım. Bazı oyuncular buna sahip ama bazı oyuncularda Beşiktaş'ın büyüklüğünü anlayarak oynama konusunda eksiklik görüyorum. Ama oyunculardan memnunum. Onları geliştireceğiz."

"Beşiktaş'ın şu andaki kadro seviyesi bu büyüklüğün seviyesi değil"

Beşiktaş'ın mevcut kadrosunun camianın büyüklüğünün altında olduğunu vurgulayan 69 yaşındaki teknik direktör, "Asla bahane üretmeyi sevmem. Beşiktaş çok büyük bir camia ama bu takım, camia kadar büyük takım değil. Bu bildiğimiz bir gerçek. Beşiktaş'ın şu andaki kadro seviyesi bu büyüklüğün seviyesi değil. O seviyeye gelmek için elimizden geleni yapıyoruz. Beşiktaş'ın büyüklüğüne yakışır oyunu seviyesine getireceğiz hep beraber" değerlendirmesinde bulundu.

Fernando Santos, son olarak siyah-beyazlı taraftarlara seslenerek, "Onları da anlıyorum. Taraftar kupa, başarı istiyor. Bu çok doğal ama buna yeniden yapılanma diyebiliriz. Beşiktaş'ın kupalar kazanacağı eski günlerine getirmek için taraftardan da destek bekliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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