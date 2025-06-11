Fernando Muslera Türkiye'yi Terk Etti

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Galatasaray efsanesi Fernando Muslera, 14 sezondur formasını giydiği takımından ayrılarak ailesiyle birlikte Uruguay'a döndü. Muslera'nın vedası sırasında duygusal anlar yaşandı.

- Fernando Muslera, Türkiye'den ayrıldı

İSTANBUL - Galatasaray efsanesi Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, ailesiyle birlikte Türkiye'den ayrıldı ve ülkesine gitti.

Galatasaray'da 14 sezon forma giyen ve sayısız başarıya imza atan kaptan Fernando Muslera, sarı-kırmızılılarla sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılacağını açıklamıştı. Son maçına Başakşehir karşısında çıkan Muslera, bu müsabakanın ardından bir süre daha İstanbul'da kaldı ve buradaki dostları ve arkadaşlarıyla vakit geçirdi.

Bugün İstanbul Havalimanı'na gelen Fernando Muslera, ailesiyle birlikte Türkiye'den ayrıldı ve özel uçakla ülkesine gitti. Muslera'nın vedası sırasında duygusal anların yaşandığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TUNCER CENGİZ - Spor
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