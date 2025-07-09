Fernando Muslera'nın Estudiantes ile İlk Maçı Kayıpla Sonuçlandı

Fernando Muslera'nın Estudiantes ile İlk Maçı Kayıpla Sonuçlandı
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Galatasaray'ın eski kalecisi Fernando Muslera, Arjantin ekibi Estudiantes ile Supercopa Internacional finalinde Velez Sarsfield'a 2-0 mağlup oldu. Muslera, maçta 90 dakika oynadı ve performansı tartışma yarattı.

GALATASARAY'ın eski file bekçisi Fernando Muslera'nın formasını giydiği Estudiantes, Supercopa Internacional finalinde Velez Sarsfield'a 2-0 mağlup oldu.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de şampiyonluk yaşayarak Galatasaray'a veda eden Fernando Muslera, Arjantin ekiplerinden Estudiantes ile sözleşme imzalamıştı. Uruguaylı fille bekçisi, yeni takımıyla ilk maçına gece oynanan Velez Sarsfield karşısında çıktı. Muslera'nın ilk 11'de başlayıp, 90 dakika sahada kaldığı karşılaşmayı Velez Sarsfield 2-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.

Öte yandan Muslera'nın karşılaşmadaki performansı da Arjantin basınında tartışmaya neden oldu. Tecrübeli file bekçisi, yoğun sis altında oynanan mücadelede yediği golün ardından hakemlere tepki göstermesi dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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