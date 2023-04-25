Fernando Muslera, Karagümrük maçı sonrası soyunma odasında tüm takımdan özür diledi

Galatasaray'ın Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta kritik hatalar yapan Fernando Muslera, soyunma odasında takım arkadaşlarından özür diledi. Teknik direktör Okan Buruk ile görüşen deneyimli eldiven, "Beşiktaş derbisinde kendimi affettirmek istiyorum." dedi.

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmada Muslera'nın hataları dikkat çekerken, deneyimli eldivenin maç sonu takım arkadaşlarına konuşma yaptığı ortaya çıktı.

"BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE KENDİMİ AFFETTİRMEK İSTİYORUM"

Fernando Muslera, Fatih Karagümrük maçından sonra takım arkadaşlarından özür diledi. Teknik direktör Okan Buruk ile de bir görüşme gerçekleştiren deneyimli eldivenin, "Beşiktaş derbisinde kendimi affettirmek istiyorum." dediği belirtildi.

13 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPADI

Muslera bu sezon Galatasaray formasıyla 29 maça çıktı. Deneyimli kaleci bu maçlarda kalesinde 25 gol görürken, 13 karşılaşmada da gole izin vermedi.