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Muslera Konyaspor maçında tarihe geçecek

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Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Konyaspor ile oynayacağı maçta 429. Süper Lig maçına çıkarak kulüp tarihinin en çok forma giyen oyuncusu olacak. Muslera, Galatasaray ile 17 kupa kazandı ve en fazla resmi müsabakaya çıkan yabancı futbolcu unvanını elde etti.

Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın iç sahada oynayacakları Konyaspor mücadelesiyle birlikte kulüp tarihinde bir rekoru daha kıracak.

Uzun yıllardır sarı-kırmızılıların kalesini koruyan Muslera, takımla yaşadığı birçok başarının yanında kişisel olarak da kulüp tarihinde önemli bir yere sahip.

428 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray ile 14. sezonunu geçiren Fernando Muslera, 534 resmi mücadelede forma giyerken, Süper Lig'de ise 428 karşılaşmada görev aldı. Muslera, Konyaspor karşısında görev alması durumunda sarı-kırmızılıların efsane kaptanı Bülent Korkmaz'ın ligdeki 428 maçlık rekorunu geçerek, Galatasaray'ın ligde en çok forma giyen futbolcusu olacak. Galatasaray ile en fazla resmi müsabakaya çıkan yabancı futbolcu ünvanı da Muslera'da bulunuyor.

Fernando Muslera, Galatasaray ile Süper Lig'de oynadığı 428 karşılaşmada kalesinde 416 gol gördü. Muslera, bu süre zarfında 161 karşılaşmada da kalesini gole kapadı. Bu sezon ligdeki 19 maçın tamamında oynayan Uruguaylı kaleci, 22 gol yerken, 4 müsabakada da gole izin vermedi.

2011 yılında İtalyan ekibi Lazio'dan transfer olan Fernando Muslera, Galatasaray ile birçok başarıya imza atarak adını kulüp tarihine yazdırdı. Muslera, sarı-kırmızılılarla Süper Lig'de 7, TFF Süper Kupa'da 6 ve Türkiye Kupası'nda da 4 kez olmak üzere 17 kupa kazandı. 38 yaşındaki eldiven, Aslan'da en fazla kupa kazanan yabancı oyuncu olarak yer alıyor.

GOL ATTI

Deneyimli kalecinin, Galatasaray formasıyla golü de bulunuyor. Muslera, sarı-kırmızılılara geldiği 2011-2012 sezonunda Süper Lig'in son haftasındaki Manisaspor mücadelesinde gol sevinci yaşadı. Deplasmanda 4-0 galip geldikleri karşılaşmanın 83. dakikasında penaltıda topun başına geçen Fernando Muslera, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Muslera Konyaspor maçında tarihe geçecek
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTuran Saygılı:

BEN OLSAM OYNAMAM

Yorum Beğen2
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Haber YorumlarıSonay KUROĞLU:

Seve seve oynıyacak

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme5
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