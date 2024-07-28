Üye Girişi
Haberler

Ferhat Öztorun Futbolculuk Kariyerini Sonlandırdı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray altyapısında yetişen Ferhat Öztorun, 37 yaşında aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdığını duyurdu. Öztorun, 19 yıllık kariyerinde birçok takımda forma giydi ve çeşitli başarılar elde etti.

Galatasaray altyapısında yetişen, Trabzonspor, Başakşehir FK, Manisaspor, Orduspor, Konyaspor, Tuzlaspor ve son olarak Pendikspor'da forma giyen Ferhat Öztorun, 37 yaşında aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu.

Galatasaray altyapısında yetişen 37 yaşındaki futbolcu Ferhat Öztorun, 19 yıllık profesyonel kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Deneyimli futbolcu, son olarak geçtiğimiz sezon Pendikspor formasıyla mücadele etti. Öztorun, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün sizlere resmi olarak 19 yıllık profesyonel futbolculuk kariyerimi sonlandırma kararımı duyurmak istiyorum. İlk adımlarımı attığım Galatasaray altyapısından, profesyonel futbolculuk kariyerime başladığım Galatasaray A Takımı ve sonrasında sırasıyla Manisaspor, Trabzonspor, Orduspor, Başakşehir FK, Konyaspor, Tuzlaspor ve son durağım Pendikspor takımlarının formasını terlettiğim yolculuğum boyunca yaşadığım tüm anıları, kazandığım dostlukları ve öğrendiğim dersleri büyük bir minnet ve gururla hatırlayacağım. Bu süreçte üzerimde emeği olan ve birlikte çalıştığım tüm antrenörlerime, saha içinde ve dışında birlikte mücadele ettiğim bütün futbolcu arkadaşlarıma ve kulüp çalışanlarına teşekkür ediyorum. Sevgili ailem, her anımda yanımda olduğunuz ve her zaman olmaya devam ettiğiniz için teşekkür ederim. Futbolun içinde farklı alanlarda yer alarak tecrübelerimi genç nesillere aktarmaya devam edeceğim. Hepinize en içten sevgilerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kariyerinde 358 maça çıkan Ferhat Öztorun, Galatasaray ile 1 kez Süper Lig şampiyonluğu, Trabzonspor ile 1 kez Türkiye Kupası, Konyaspor ve Trabzonspor ile 1'er kez Süper Kupa şampiyonluğu, Pendikspor ve Manisaspor ile de 1 kez 1. Lig şampiyonluğu yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Ferhat Öztorun Galatasaray Spor Güncel Haberler

Çaldıkları telefonu geri vermek için 4 bin TL istediler, ihbara giden polise baltayla saldırdılar

Çaldıkları telefonu geri vermek için 4 bin TL istediler, ihbara giden polise baltayla saldırdılar

 Bakan Işıkhan duyurdu: Tüm sendikalı memurlar 641 TL toplu sözleşme ikramiyesi alacak

Bakan Işıkhan duyurdu: Tüm sendikalı memurlar 641 TL toplu sözleşme ikramiyesi alacak

 Plajda tehlikeli gerginlik! Yabancı uyruklu kişiler ile vatandaşlar arasında çıkan kavgada sahil savaş alanına döndü

Plajda tehlikeli gerginlik! Yabancı uyruklu kişiler ile vatandaşlar arasında çıkan kavgada sahil savaş alanına döndü

Bakmadan Geçme

BEŞİKTAŞ- GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDAN KARELER Kuaför ve berber pazar günü kapalı mı? 28 Temmuz kuaförler kapalı mı? 28 TEMMUZ PAZAR HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? 27 TEMMUZ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? D-Smart GO izle! D-Smart GO HD kesintisiz izleme linki! D-Smart GO canlı maç izle! (GALATASARAY- PARMA) #9917 27 TEMMUZ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU || Sayısal Loto çekiliş sonucu ne zaman açıklanacak? EXXEN canlı maç izle! (BEŞİKTAŞ- GENÇLERBİRLİĞİ) EXXEN spor canlı izle! 27 Temmuz EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! Temu nedir? Temu Türkiye'de kullanılıyor mu? Temu güvenli mi? Gençlerbirliği- Beşiktaş maçı hangi kanalda? BEŞİKTAŞ- GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HD İZLE (BJK maçı şifresiz kanalda mı?) Spor Smart CANLI izle! (GALATASARAY- PARMA) Spor Smart donmadan ve kesintisiz izle! 27 Temmuz D Smart Go Spor Smart canlı yayın! Galatasaray - Parma hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak? CANLI (HD) İZLE (Galatasaray hazırlık maçı) Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Açılış Töreninden kareler Metin Feyzioğlu kimdir? Prag Büyükelçisi kim oldu? 27 TEMMUZ TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI || Paris Olimpiyatları'nda bugün kimler yarışacak? Safiye Soyman'ın oğlu öldü mü? Safiye Soyman'ın oğlu (Harun) kaç yaşında, neden öldü?
100 işçinin kapı önüne koyulduğu fabrikada ortalık karıştı! Çok sayıda yaralı var

100 işçinin kapı önüne koyulduğu fabrikada ortalık karıştı! Çok sayıda yaralı var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title