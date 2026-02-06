Haberler

Ferhat Arıcan: "İstanbul'un 'Spor Kenti' olduğunu sadece Avrupa değil, tüm dünya izleyecek"

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, 2027 Avrupa Oyunları'nın İstanbul'da düzenlenmesinin büyük bir gurur olduğunu ve bu organizasyonun kültürel mirası sergilemek için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. Ayrıca, 2028 Olimpiyat Oyunları'na katılma hedefini de dile getirdi.

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, İstanbul'da düzenlenecek 2027 Avrupa Oyunları için, "İstanbul'un 'Spor Kenti' olduğunu sadece Avrupa değil, tüm dünya izleyecek" dedi.

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Brand&Sport Summit etkinliğinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 2025 yılının başarılı geçtiğini belirten Arıcan, "Avrupa Şampiyonası'nda birinci olarak finale kaldım. Üçüncü Avrupa şampiyonluğuma çok yakındım. Sadece dünya şampiyonası madalyası eksik. Bu yıl Rotterdam'da dünya şampiyonası olacak. İnşallah koleksiyonumun son parçasını Rotterdam'da tamamlayacağım. Dördüncü kez olimpiyat oyunlarına gitmek istiyorum. 2028 Olimpiyat Oyunları, benim dördüncü katıldığım olimpiyat olacak. Cimnastik ve spor tarihine de böylece geçmek istiyorum" şeklinde konuştu.

2027 Avrupa Oyunları'nın İstanbul'da düzenlenecek olmasıyla ilgili de Ferhat Arıcan, "Ülkemizde böyle büyük bir organizasyonun yapılması, bizim için büyük bir gurur. 2036 Olimpiyat Oyunları'na aday olduğumuz için bu organizasyon, prova olacak. Bu sadece bir spor aktivitesi değil. Kültürel mirasımızı ve organizasyonları çok iyi bir şekilde yaptığımızı göstermeliyiz. İstanbul'un 'Spor Kenti' olduğunu sadece Avrupa değil, tüm dünya izleyecek. 2036 Olimpiyat Oyunları'na adaylığımız için 2027 Avrupa Oyunları çok önemli" diye konuştu. - İSTANBUL

