Ferhat Arıcan'dan Akdeniz Oyunları'nda altın madalya Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda paralel bar aletindeki performansının ardından topladığı 15.100 puanla ilk sırada yer alarak altın madalya kazandı. Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda paralel bar aletindeki performansının ardından topladığı 15.100 puanla ilk sırada yer alarak altın madalya kazandı. Oran kentinde düzenlenen organizasyonda Arıcan, paralel bar aletinde performansını sergiledi. Performansının ardından 15.100 puan alan milli cimnastikçi, ilk sırada yer alarak şampiyon oldu. Paralel bar aletinde İtalyan Matteo Levantesi 2'nci olurken; Fransız Cameron-lie Bernard bronz madalyanın sahibi oldu. Demirören Haber Ajansı / Spor Milli Cimnastikçi Akdeniz Oyunları Ferhat Arıcan Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Ferhat Arıcan'dan Akdeniz Oyunları'nda altın madalya - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.